Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Taşıt Tanıma Sistemi nasıl çalışır, amacı ne?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.

Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) nedir?

Taşıt tanıma sistemi (TSS), şirketlerin araçlarının akaryakıt harcamalarını ve tüketim süreçlerini takip edilmesini sağlayan bir raporlama sistemidir. Taşıt tanıma sistemi, orta ve büyük ölçekli şirketlerin yakıttan tasarruf etmesine yardımcı olur. Taşıt tanıma sistemi ile sürücüler ödeme yapmadan, fiş beklemeden, kolay bir şekilde akaryakıt alımı yapabiliyor.

Akaryakıt alım kolaylığı yanı sıra taşıt tanıma sistemleri ile alım, tüketim, kilometre hesabı gibi akaryakıt giderlerinin takibi de sağlanabiliyor.

Taşıt Tanıma Sistemi nasıl çalışır?

Taşıt tanıma sistemi, araç bilgilerinin yer aldığı cihazların akaryakıt pompası ile veri paylaşımı yapması sayesinde çalışır. Bu cihazlar, aracın motoruna veya pompa kapağına monte edilebileceği gibi anahtarlık şeklinde de kullanılabiliyor. Bu cihazlar sayesinde araca ikmal edilen yakıt miktarı ve tutarı kaydedilerek uydu üzerinden sisteme aktarılır. Böylece taşıt tanıma sistemi ile araçların akaryakıt ikmaline ilişkin veriler akaryakıt firmasına aktarılarak faturalandırılır ve aynı zamanda sistem üzerinden aktif olarak takip edilmesi sağlanır.

Yakıt kartı nedir?

Yakıt kartı, akaryakıt şirketlerinin firmalar için geliştirdiği, istasyonlarda ödeme yapmadan yakıt alabilmelerini sağlayan, şirket araçlarının akaryakıt alımlarını limitlendirip takip edebildikleri ve toplu fatura alarak muhasebesel iş yükünü azaltan bir çözümdür. Yapılan anlaşmalar kapsamında, firmalara yakıt alımlarında finansal avantajlar da sunulmaktadır.