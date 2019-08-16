0553 313 94 23

Taşınmazın kat mülkiyetli mi ya da irtifaklı mı olduğu sorgulanabiliyor

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnşaat safhasında topraktan alınan taşınmazlar daha sonra kat mülkiyetine geçseler de tapu senedi eski kalabiliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
Taşınmazın kat mülkiyetli mi ya da irtifaklı mı olduğu sorgulanabiliyor

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnşaat safhasında topraktan alınan taşınmazlar daha sonra kat mülkiyetine geçseler de tapu senedi eski kalabiliyor. Bu sorgulama ile taşınmazın son zemin tipi sorgulanabilecek. Bu hem tüketiciler için hem de emlak danışmanları için önemli bir gelişme” dedi.


TKGM Parsel Sorgulamada Uygulamasına bir yeni özellik daha eklendi. Buna göre taşınmazın kat mülkiyetli mi kat irtifaklı mı olduğunu zemin tipi bölümü üzerinden sorgulanabiliyor.


Yeni uygulamanın taşınmazın kat mülkiyetine geçip geçmediğini gösterme konusunda çözüm sunduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İnşaat safhasında topraktan alınan taşınmazlar daha sonra kat mülkiyetine geçseler de tapu senedi eski kalabiliyor. Bu sorgulama ile taşınmazın son zemin tipi sorgulanabilecek. Bu hem tüketiciler için hem de emlak danışmanları için önemli bir gelişme” dedi.


Parsel sorgulama uygulaması nedir?


Parsel Sorgulama Uygulaması; ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından taşınmazlara ait idari birim bilgileri, ada ve parsel numaraları, alanı, niteliği ve konumu gibi temel bilgilerin sunumu, hiçbir kısıt olmaksızın herkese açık bir şekilde yapılmıyor.


Özelmacıklı “Gayrimenkul işlemlerinde yoğun olarak kullanılan uygulamaya parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Sayfa üzerinden ayrıca Analiz sekmesi ile bir bölgedeki yıllara göre ana taşınmaz satış sayıları, bölgedeki alım-satım yoğunluğu, bağımsız bölümlerdeki satış ve ipotekli satışlar da görüntülenebiliyor” dedi.


Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı nedir?


Özelmacıklı Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti farkı konusunda da şunları söyledi: “Kat İrtifakı; bir arsa üzerinde yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına denir. Kat Mülkiyeti ise tamamlanmış bir yapıda, ayrı ayrı ve müstakil kullanıma elverişli kurulan mülkiyet türüdür. Sonuç olarak bitmemiş bir yapı kat mülkiyetine geçemez. Kat irtifaklı bir yapının belediyeden iskan yani yapı kullanma izin belgesi alması sonrasında, kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirim formu ile yapı kat mülkiyetine geçebilir. Kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli tapuda bağımsız bölüm numarası bulunur. Bağımsız bölümlere tahsis edilen topraktaki paya ise arsa payı denir. Bu payın taşınmazların değerine göre verilmesi çok önemlidir. Bir yapının kat mülkiyetine geçip geçmediği parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden tespit edilebilir. İ sembolü kullanılarak harita üzerinden yapılacak sorgulamada zemin tipi bölümünden bunu kontrol edebilirsiniz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aslanapa’da çöp konteynerleri ilaçlanıyor
    1. Aslanapa’da çöp konteynerleri..
    2. Aksaray’da minibüs ile hafriyat..
    3. Öğrenciler duygularını kahvaltı..
    4. BiP’ten bir rekor daha
    5. Amerika'dan kritik İran açıklaması!
    6. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    7. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    8. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    9. Azmiyle engelleri aştı
    10. ŞSM’de açık hava konseri
    11. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    12. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    13. Üniversite elektronik kayıt nasıl..
    14. "Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp..
    15. Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    16. (Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı..
    17. Saklı Şelaleye yürüyüş yolu
    18. GAÜN’den ayakkabı üreticilerine dev..
    19. Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile..
    20. Kaspersky'nin yeni teknolojisi şüpheli..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor