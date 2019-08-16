Taşınmazın kat mülkiyetli mi ya da irtifaklı mı olduğu sorgulanabiliyor

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnşaat safhasında topraktan alınan taşınmazlar daha sonra kat mülkiyetine geçseler de tapu senedi eski kalabiliyor. Bu sorgulama ile taşınmazın son zemin tipi sorgulanabilecek. Bu hem tüketiciler için hem de emlak danışmanları için önemli bir gelişme” dedi.

TKGM Parsel Sorgulamada Uygulamasına bir yeni özellik daha eklendi. Buna göre taşınmazın kat mülkiyetli mi kat irtifaklı mı olduğunu zemin tipi bölümü üzerinden sorgulanabiliyor.

Yeni uygulamanın taşınmazın kat mülkiyetine geçip geçmediğini gösterme konusunda çözüm sunduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İnşaat safhasında topraktan alınan taşınmazlar daha sonra kat mülkiyetine geçseler de tapu senedi eski kalabiliyor. Bu sorgulama ile taşınmazın son zemin tipi sorgulanabilecek. Bu hem tüketiciler için hem de emlak danışmanları için önemli bir gelişme” dedi.

Parsel sorgulama uygulaması nedir?

Parsel Sorgulama Uygulaması; ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından taşınmazlara ait idari birim bilgileri, ada ve parsel numaraları, alanı, niteliği ve konumu gibi temel bilgilerin sunumu, hiçbir kısıt olmaksızın herkese açık bir şekilde yapılmıyor.

Özelmacıklı “Gayrimenkul işlemlerinde yoğun olarak kullanılan uygulamaya parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Sayfa üzerinden ayrıca Analiz sekmesi ile bir bölgedeki yıllara göre ana taşınmaz satış sayıları, bölgedeki alım-satım yoğunluğu, bağımsız bölümlerdeki satış ve ipotekli satışlar da görüntülenebiliyor” dedi.

Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı nedir?

Özelmacıklı Kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti farkı konusunda da şunları söyledi: “Kat İrtifakı; bir arsa üzerinde yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına denir. Kat Mülkiyeti ise tamamlanmış bir yapıda, ayrı ayrı ve müstakil kullanıma elverişli kurulan mülkiyet türüdür. Sonuç olarak bitmemiş bir yapı kat mülkiyetine geçemez. Kat irtifaklı bir yapının belediyeden iskan yani yapı kullanma izin belgesi alması sonrasında, kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirim formu ile yapı kat mülkiyetine geçebilir. Kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli tapuda bağımsız bölüm numarası bulunur. Bağımsız bölümlere tahsis edilen topraktaki paya ise arsa payı denir. Bu payın taşınmazların değerine göre verilmesi çok önemlidir. Bir yapının kat mülkiyetine geçip geçmediği parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinden tespit edilebilir. İ sembolü kullanılarak harita üzerinden yapılacak sorgulamada zemin tipi bölümünden bunu kontrol edebilirsiniz.”