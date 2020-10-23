Taşınmaz satışları 3 yılda 9,9 milyar lira gelir getirecek
Devlet, gelecek yıl 3,1 milyar lira taşınmaz satışı geliri hedeflerken bunun 1 milyar lirasının lojman, 867 milyon lirasının arsa, 578 milyon lirasının ise arazi satışından elde edilmesi öngörülüyor - Taşınmaz satışlarından 2022 yılında 3,3 milyar lirayı, 2023'te de 3,5 milyar lirayı aşkın gelir hedefleniyor
ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından 9 milyar 925 milyon 841 bin lira gelir bekliyor.
AA muhabirinin, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, gelecek yıl 1 milyar 36 milyon 655 bin lira lojman, 2 milyon 664 bin lira sosyal tesis, 1 milyon 82 bin lira diğer bina, 578 milyon 20 bin lira arazi, 867 milyon 39 bin lira arsa, 586 milyon 289 bin lira da diğer taşınmaz satışlarından olmak üzere toplam 3 milyar 71 milyon 749 bin lira gelir öngörülüyor.
2022 yılında da 1 milyar 116 milyon 706 bin lira lojman, 934 milyon 314 bin lira arsa, 622 milyon 618 bin lira arazi, 2 milyon 869 bin lira sosyal tesis, 631 milyon 81 bin lira diğer taşınmazlar, 1 milyon 165 bin lira diğer bina satışlarından olmak üzere toplam 3 milyar 308 milyon 753 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.
2023'te ise 1 milyar 195 milyon 757 bin lira lojman, 1 milyar 1 milyon 296 bin lira arsa, 676 milyon 873 bin lira diğer taşınmaz, 667 milyon 91 bin lira arazi, 3 milyon 74 bin lira sosyal tesis ve 1 milyon 248 bin lira diğer bina satışlarından gelmek üzere toplam 3 milyar 545 milyon 339 bin lira gelir sağlanması hedefleniyor.
Böylece, gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından 9 milyar 925 milyon 841 bin lira gelir bekleniyor.
2021, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelirleri şöyle:
|2021 yılı bütçe geliri (lira)
|2022 yılı bütçe geliri (lira)
|2023 yılı bütçe geliri (lira)
|Taşınmaz satış gelirleri
|3.071.749.000
|3.308.753.000
|3.545.339.000
|Lojman satış gelirleri
|1.036.655.000
|1.116.706.000
|1.195.757.000
|Sosyal tesis satış gelirleri
|2.664.000
|2.869.000
|3.074.000
|Diğer bina satış gelirleri
|1.082.000
|1.165.000
|1.248.000
|Arazi satışı
|578.020.000
|622.618.000
|667.091.000
|Arsa satışı
|867.039.000
|934.314.000
|1.001.296.000
|Diğer taşınmaz satış gelirleri
|586.289.000
|631.081.000
|676.873.000