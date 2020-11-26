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Aktüel Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı
Aktüel

Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:47:37 -
Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme yapıldı

ANKARA (AA) - Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle aynı okula veya aynı kampüsteki diğer okullara devam eden, özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler, aynı araçla taşınabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Planlama komisyonlarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüsteki diğer okul ya da okullara devam eden, özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşler tespit edecek.

Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime ihtiyacı olsun veya olmasın aynı araçla taşınabilecek.

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