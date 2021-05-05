  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

Sen misin enflasyon hesabı yapan! Ümit Dikbayır kendisini fena madara etti

CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı! 'Sağa sola baktım kimseyi bulamadım'

Endişe arttı! Reuters Suudi Arabistan'ın Hac planını duyurdu

Diğer soruşturmaların üstünü örtmek için attıkları son takla da bu! "Dert İmamoğlu’nun tutuklanma korkusu ise garantisini veriyorum"

Muhammed Deyf'ten İsrail'e tarihi uyarı: Bedel ödersiniz

Türkiye'nin bölgedeki gücünü böyle açıkladılar

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Türkiye-Mısır anlaşırsa o cephe yok olacak

Araştırmacı dedikleri Uğur Dündar ne der bu işe? ‘Al sana destek’ değil ‘al sana yalanmış’

Haddini aşan alçak sözler kullanmıştı! Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya soğuk duş
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan önemli açıklamar
Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Beşiktaş atağa geçti
İlker Başbuğ hakkında hapis cezası istemi!
Seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
Ekonomi Tashihçi, tercüman, dizgi operatörü, büro personeli iş ilanı | Kamu personel alımları
Ekonomi

Tashihçi, tercüman, dizgi operatörü, büro personeli iş ilanı | Kamu personel alımları

Kültür ve Turizm Bakanlığı boş kadrolarda çalıştırılmak üzere en az önlisans ve lisans mezunu olan tashihçi, tercüman, dizgi operatörü, büro personeli ve programcı personeli alımı yapıyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı alım başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 18:42:00 - 2021-05-05 18:43:37
Tashihçi, tercüman, dizgi operatörü, büro personeli iş ilanı | Kamu personel alımları

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayınladı.Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilan detayları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı başvuruları ne zamam?

Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı başvuruları 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çorum’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çorum Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Çorum’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çorum Ramazan Bayram namazı saati 2021

Bayram, hem dinimizde hem kültürümüzde olan önemli günlere verilen isimdir. Ramazan ayı sona erdiğinde üç gün boyunca tüm Müslümanlar tarafı..
Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
Medya

Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?

Boğaç Aksoy kaç yaşında? Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Boğaç Aksoy sağlık sorunları yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, ..
CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti
Siyaset

CHP'de deprem! Gaye Usluer istifa etti

CHP'de 25 ve 26. dönem Eskişehir milletvekilliği yapan Gaye Usluer, partisinden istifa etme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay