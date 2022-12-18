Taşgetiren'in beyni yanmış! Yazık sana be Ahmet Amca

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doldurduğu terör yandaşlarına operasyon yapılmasına karşı çıkan Ahmet Taşgetiren, İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretini örtbas etme gayretini sürdürüyor.

Birkaç senedir savruldukça savrulan, Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesine geçmesinden bu yana ise iyice dengesini kaybeden Taşgetiren, İmamoğlu hakkında verilen ve henüz kesinleşmemiş olan yargı kararını gerekçe gösterip "Başkan'ın istikbali karardı" herzesini yumurtladı.

Taşgetiren, "beyin yakan" yazısında şunları kaydetti:

"Son zamanlarda “beyin yakan işler” gibi bir ifade kullanılıyor.

Geçenlerde torunumdan duydum, önceki akşam da siyaset tartışmasında bir hukukçu profesör kullandı o ifadeyi. Demek öylesine yaygınlaşmış. Memlekete baktığımda “Hakikaten beyin yakan” diye nitelemekten kendimi alamadığım şeyler oluyor. Bugün onları paylaşmak istedim sizlerle:

Yargı bir karar verdi, zihinlerimiz allak bullak oldu mesela.

Karar malum; İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale de getirecek olan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası. “Ahmak” ifadesi kullanılmış, istikbali kararmış Başkan’ın."