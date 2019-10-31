Taşeron işçiye ne kadar zam yapılacak? Taşeron işçi maaşları 2019

Taşeron işçi maaşları 2019 merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra hakları iyileştirilmeye devam ediyor. Taşeron işçiler iş sözleşmeleri yenilenirken Sağlık Bakanlığı tarafından %4’lük zam yaptığını duyurdu. Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? İşte taşeron işçiler ile ilgili son gelişmeler...

Taşeron işçi maaşları 2019 ne kadar?

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. İşçilerin maaş durumlarına göre değişiklik gösterecek olan tediye ödemelerinde en az askeri ücret ile çalışan taşeron işçilere 792 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin de son taksiti ödenmiş olacak.

Bunun yanı sıra Eylül ayında da eğitim yardımı gerçekleşti. İşçilere;

-İlköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL,

-Ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL,

-Liseye devam etmesi durumunda 120 ve

-Yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme gerçekleştirildi.

Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı?

Kamuda çalışan taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin yeni bir gelişme söz konusu değilken Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı karara göre ise;

-Kamu çalışan taşeron işçiler için 2020 ekim ayına,

-Yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir % 4 oranında zam yapılacak.

Bunun yanı sıra Ankara 24. İş Mahkemesi’nin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

Taşeron işçi kime denir?

Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan özel sektör deki şirketlerin bünyesinde istihdam edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir.