Taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Taşeron işçi tediye ödeme tarihleri kadroya geçen kamu işçileri tarafından merak edilmekte. Kamu işçileri statüsünde çalışan 4/D KHK'lı kadroya geçen taşeron işçilere 3 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılmaktadır. Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde ödendi. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırıldı. Kadroya geçen taşeron işçileri şimdi de 3. Taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenmişti. Tediyelerin ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırıldı. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.
Tediye nedir? Kim ne kadar tediye alacak?
Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor. 31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.