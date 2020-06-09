Taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenmişti. Tediyelerin ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırıldı. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.

Tediye nedir? Kim ne kadar tediye alacak?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor. 31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.