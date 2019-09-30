Taşeron işçilerin emeklilik şartları nedir? Taşeron işçiler ne zaman emekli olacak?

4/D'li çalışanların merakla bekledikleri, kadroya geçtikten sonra emeklilik zamanının değişip değişmediği, konusunun detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Kadroya yeni geçen kişilerin emeklilik için hangi şartları sağlaması gerekir? Taşeron işçilerin emeklilik şartları nedir? Detaylar...

Kamu işçisi ya da taşeron olarak çalışan 4/D'li kişilerin kadroya geçmeleri durumunda, emeklilik zamanının değişip değişmemesi, merak konusu. Kadroya geçecek işçiler kamuya geçişin ardından emeklilik sisteminde 4A kapsamında değerlendirilecek. Geçiş döneminde çalışanlar taşeron firmalardan devir alınacak. Bu firmalarla ilişikleri kesilirken, kamu işçisi olarak tescilleri yapılacak.

Bu kapsamda emekli olabilmek için sağlanması gereken bir takım şartlar olması gerkiyor. Emeklilik şartları, sigorta türüne göre değişkenlik gösterecektir.

Kişinin 4A üzerinden sigorta işleminin yapılmış olması gerekir.

Emeklilik yaşına gelmeden sigorta ve primlerin doldurulması gerekir.

Emekli olmak isteyen kişinin, emeklilik yaşını beklemesi ve daha sonra başvuru yapması gerekir.

Bu kapsamda en az 50 en fazla 65 yaşında olmak gerekir.

4A üzerinden en az 20 sene boyunca sigorta priminin yatırılmış olması gerekir.

Gün sayısı kapsamında; 3600, 5400, 7200 veya 9000 gün prim ödeme seçeneklerinden herhangi birinin yerine getirilmiş olması gerekir. Kişinin; prim gün sayısını tamamlaması ve yukarıda gereken şartları yerine getirmesi halinde, emekli olmasında bir engel kalmıyor.

Sigorta başlangıç tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasında olan kişilerin prim gün sayısı 7000 gün ve üzeri olarak belirlenmiştir.

Zorunlu emeklilik hakkın bilinmesi gereken hüküm

Geçici Madde 23 ve 24 hükümlerinde, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin çalışma sürelerinin hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyeceği belirtilmektedir. Yani sürekli işçi kadrolarına geçenlerin sigortalılık başlangıç tarihi ve gün sayısı ile emeklilik yaş grubu itibariyle şayet yaşlılık aylığına hak kazandıkları tarih hangi tarih ise bu tarihte çalıştıkları kurumlarca zorunlu olarak çalışmalarını bitirmeleri gerekmektedir.



