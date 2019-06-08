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Tasavvuf! Helal lokma hassasiyeti

Abdülkadir Geylânî Hazretleri bizleri şöyle ikaz etmiştir, “Haram yemek kalbi öldürür, helâl yemek ise ihya eder. Lokma var seni dünya ile, lokma var seni âhiret ile meşgul eder. Lokma var, seni Hâlık Teâlâ’ya rağbet ettirir.”

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
Tasavvuf! Helal lokma hassasiyeti

Allah dostlarıhelal/haram hassasiyetine dikkat çekmişler, hemen ikaz etmişlerdir.

Ey kardeşlerim! Haram yediğiniz sürece, hikmet ve mârifet hakkında bir şey elde edeceğinizi zannetmeyin.

Hâlbuki ağızdan geçen her lokma, helâl olduğu takdirde kişiye feyiz ve mânevî bir zindelik verir. Gönül âlemini inkişaf ettirir. Beden için de sıhhat ve âfiyet vesilesi olur.

Haram lokmanın, kalbimize yapmış olduğu menfî tesirler hakkında Hakk dostlarının pek çok ve mühim ikazları vardır. Meselâ Hazret-i Mevlânâ bu hususta:

Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helâl lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helâl lokmadan doğar. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse bil ki o lokma şüpheli veya haramdır” buyurmuş, Abdülkadir Geylânî Hazretleri de bizleri şöyle ikaz etmiştir:

Haram yemek kalbi öldürür, helâl yemek ise ihya eder. Lokma var seni dünya ile, lokma var seni âhiret ile meşgul eder. Lokma var, seni Hâlık Teâlâ’ya rağbet ettirir.

Eğer ağza konulan lokma helâl değilse, o kimsenin ihlâslı ve huzurlu olması, mâsivâyı terk edip Hakk’a yönelmesi çok zordur.

Helâl ve harama karşı dikkatli olmak, insan hayatının maddî ve mânevî istikâmetine tesir eden en mühim sebeplerden biridir.  Ve helâl lokmanın tedariki için de kazancın helâl olması zaruridir.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
  1. Allah dostları
  2. helal/haram hassasiyeti
  3. Haram lokma
  4. Hazret-i Mevlânâ
  5. Abdülkadir Geylânî Hazretleri
  6. Haram yemek
  7. helâl lokma
  8. Helal Kazanç

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