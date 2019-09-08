Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı Taş yüklü kamyon ile otomobil çarpıştıı. Kazada otomobil sürücüsü ölürken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip eski karayolunun 9. kilometresinde Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nizip’ten Gaziantep istikametine seyreden Ethem Doğan (28) idaresindeki 27 RD 300 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yasin D. (23) yönetimindeki 27 B 0378 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyon sürücüsü Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Devrilen kamyonun kasasındaki taşlar da yol kenarına devrildi. Yapılan incelemelerin ardından Ethem Doğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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