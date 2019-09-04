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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:38
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Hacıhamzalar Mahallesi’nde, İsa T. (25), babası Orhan T. (72) ile ahırda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan T, ruhsatsız av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan baba, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:38
  1. ruhsatsız av tüfeği
  2. Hacıhamzalar Mahallesi
  3. sağlık ekipleri
  4. jandarma
  5. İlçe Jandarma Komutanlığı
  6. Aydın'ın Koçarlı ilçesi

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