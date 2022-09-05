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Yerel Tartıştığı komşusunu balkondan attı
Yerel

Tartıştığı komşusunu balkondan attı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 21:54:00 -
Tartıştığı komşusunu balkondan attı

Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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