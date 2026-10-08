Tartıştığı kocasını 4 kurşunla öldüren kadın tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde tartıştığı kocasını silahla 4 kez vurarak öldüren kadın tutuklandı.
Salihli’de bir evde gece saatlerde peş peşe silah seslerini duyan komşular polise haber verdi. İhbar üzerine Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'taki eve giden polis ve sağlık ekibi, mutfakta Rıdvan G'yi (36) kurşunlanmış halde ölü buldu. Polis, Rıdvan G'nin eşi Şinda Yakut G.’yi (31) gözaltına aldı. Kadının, ifadesinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Rıdvan G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.