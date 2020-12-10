  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tartıştığı kocasını 22 yerinden bıçakladı
Gündem

Tartıştığı kocasını 22 yerinden bıçakladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, S.D. (37), tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) tam 22 kez bıçaklayarak katletti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 05:45:00 -
Tartıştığı kocasını 22 yerinden bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Bodrum'da aşçılık yapan 3 çocuk babası Vedat D. ile eşi S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.D., eşi Vedat D.'yi eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat D., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Vedat D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vedat D.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi

Pazartesi günü 11. bölümü ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'ya birkaç bölüm sonra katılacak olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kamera arkasındaki..
Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor!
Gündem

Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor! "Türkiye'de petrol ve doğal gaz çıkmadığı için çok şanslıyız"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Mehmet Tezkan, Türkiye'de petrol ve doğal gaz olması halinde ülkeye gelecek para nedeniyle demokras..
Büyük buluşmaya az kaldı
Teknoloji

Büyük buluşmaya az kaldı

Uzay, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. Bu büyük buluşm..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay