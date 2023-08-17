Tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından silahla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Doğucan Yılmaz (23), A.D. (20) ve M.A. (25) ile sokakta tartışmaya başladı. Gerginliğin artması üzerine A.D., yanındaki tabancayla Yılmaz’a ateş etti. Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. ve M.A. olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Yılmaz, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve koltuk altından vurulduğu öğrenilen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri olay sonrası kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.