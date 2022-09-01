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Yerel Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
Yerel

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

İzmit'te, çay ocağında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Ümit S., hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 01:01:00 - 2022-09-01 01:51:58

Olay saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Ümit S., çay ocağında oturduğu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tabancasını çıkaran kişi, Ümit S.'ye doğru 5 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ümit S. yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Ümit S.'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit S. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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