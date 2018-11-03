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Tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı

Konya'da işsiz Bayram Ç., tartıştığı eşi Melek Ç.'yii (37), 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
Tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Avanslı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan Bayram Ç., kayınpederinin evinde eşi Melek Ç. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ç., bahçe avlusunda eşini kalça ve karın kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melek Ç., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Melek Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Uzaklaştırma ardından bir araya gelmişler

Melek Ç.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Daha önce de beni dövmüştü. Zaman zaman böyle çıkışları oluyor. Bir süre önce uzaklaştırma kararı almıştı. Kendi aramızda barışıp tekrar bir araya geldik. İşsizdi. Bu nedenlede tartışmalarımız oluyordu" dediği öğrenildi.

Polis, olaydan sonra yaya olarak kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
  1. Konya
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