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Tartıştığı ağabeyini bıçakladı!

Adıyaman’da bir kişi, tartışma yaşadığı ağabeyini bıçakla yaraladı. Yaralanan ağabey hastaneye kaldırılırken, bıçaklayan kardeş ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:32:00 -
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı!

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı.

Sıratut Mahallesi'nde Yunus Y. ve ağabeyi Halit Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Yunus Y, ağabeyi Halit Y'yi bıçakla yaraladı.

Ağabey hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Halit Y'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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