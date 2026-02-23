Tartışma sırasında yere düştü! Polis memurunun duygulandıran bayrak hassasiyeti

  • İSTANBUL
Çankırı’da oynanan amatör maçta çıkan tartışma sırasında yere düşen Türk bayrağını, olaya müdahale eden polis yerden kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Çankırı’da bir amatör maçta çıkan tartışma sırasında Türk bayrağı yere düştü. Bayrağın yere düştüğünü gören polisin davranışı ise takdir topladı.

 

4. Grup 17. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, sahasında Çarşambaspor'u konuk etti. Maç sırasında Çankırı FK taraftarları arasında çıkan tartışmada bir taraftarın elindeki Türk bayrağı yere düştü. O esnada olaya müdahale eden bir polis, bayrağı yerden kaldırarak müdahalesini sürdürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

