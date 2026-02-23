  • İSTANBUL
Meram’da tarih yeşil enerjiyle aydınlanıyor: Suriçi Çarşısı Türkiye’ye örnek oldu

Konya’nın kalbi Meram’da yürütülen Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi, sadece bir inşaat hamlesi değil, aynı zamanda çevre dostu bir devrim olarak tarihe geçiyor. Modern şehircilik anlayışını ecdat yadigarı dokuyla birleştiren Meram Belediyesi, çarşıyı tamamen güneş enerjisiyle aydınlatarak "Yeşil Belediyecilik" dersi verdi.

Enerjide tam bağımsız dönüşüm

Meram Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü eliyle yürütülen titiz çalışmalar meyvesini verdi. Çarşının görkemli cephelerini süsleyen "wallwasher" aydınlatma sistemleri, artık gücünü şebekeden değil, doğrudan güneşten alıyor. Kurulan yüksek teknolojili lityum pil sistemleri sayesinde, gündüz depolanan güneş ışığı geceyi kesintisiz bir görsele dönüştürüyor. Bu hamleyle hem sıfır karbon salınımı hedefleniyor hem de belediye bütçesinde tam tasarruf sağlanıyor.

Tarihi doku, modern teknolojiyle taçlandı

Suriçi Çarşısı, kazılar sırasında gün yüzüne çıkan tarihi eserleri ve aslına uygun restorasyonuyla Konya’nın kültürel hafızasını korurken, kullanılan yenilenebilir enerji altyapısıyla da geleceğe göz kırpıyor. Gündüzleri tarih kokan sokaklar, geceleri çevreci bir estetikle şehri selamlıyor.

Başkan Mustafa Kavuş: Geleceğe nefes oluyoruz

Projenin her aşamasını yakından takip eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizler sadece bugünü değil, yarını da inşa etmekle sorumluyuz. Suriçi’nde kurduğumuz bu sistem, teknik altyapısı ve bütüncül yaklaşımıyla Türkiye’ye örnek teşkil edecek niteliktedir. Çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Meram bırakmak için yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz," dedi.

Stratejik adım: Yeşil belediyecilik

Başkan Kavuş, bu projenin benzerlerinden farkını şu sözlerle özetledi: "Bu enerji sisteminin, şehrin merkezinin yeniden ayağa kaldırıldığı böylesine devasa bir projede uygulanması çalışmamızı özel kılıyor. Suriçi; enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması noktasında Meram’ın ve Konya’nın en stratejik kazanımıdır."

