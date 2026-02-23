  • İSTANBUL
Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı

TRT1'de Pazar günlerine damga vuran MİT konulu Teşkilat dizisinin setinde korkutan bir olay yaşandı. Başrol oyuncunun parmağı kopma tehlikesi yaşadı.

Foto - Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekimi esnasında yaşanan kazada oyuncu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde yaralandı.

Foto - Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi set ekibi tarafından yapılan oyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Foto - Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre kaza, yüksek tempolu bir sahnenin çekimi esnasında meydana geldi. Soytürk’ün baş parmağının kopma noktasına geldiği belirtildi. Olay set ekibinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Foto - Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı

Oyuncuya, sağlık ekiplerine haber verilmeden önce çekim alanında ilk müdahale yapıldığı öğrenildi. Hastanenin acil servisinde detaylı muayenesi yapılan ve gerekli tıbbi müdahalesi tamamlanan ünlü oyuncu yapılan tetkikler sonucunda hayati bir riskin bulunmadığı tespit edildi. Parmağının durumu kontrol altına alındıktan sonra taburcu edildi.

