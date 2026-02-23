  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor! Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası! 'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!' Erzincan Valisi Aydoğdu söz verdi! Kardeşlerine hem anne hem baba oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dosta güven düşmana korku veren mesaj! “Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik demektir!” Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi! Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu CHP’nin akıl hocası ortaya çıktı! Çin üniforması giyip zafer tiyatrosu oynayarak dünyayı kandırmaya kalktılar
Dünya Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi
Dünya

Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi

Meksika’da eli kanlı Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) elebaşına yönelik operasyon sonrası ülke yangın yerine döndü. Çatışmaların ve kundaklama olaylarının eyaletlere yayılması üzerine Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği harekete geçti. Vatandaşlarına ‘güvenlik’ uyarısı yapan Büyükelçilik, acil durum hattını devreye soktu.

Federal güvenlik güçlerinin Tapalpa kasabasında CJNG elebaşı El Mencho’ya yönelik düzenlediği operasyonun ardından, suç örgütü üyeleri ülkeyi kaos girdabına sürükledi. Araçların yakıldığı, yolların kesildiği ve iş yerlerinin kundaklandığı şiddet sarmalı Jalisco'dan Tamaulipas'a kadar birçok eyaleti esir alırken, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği vatandaşlarını korumak adına önemli bir duyuru yayımladı.

Meksika’da kartel operasyonu sonrası birçok eyalette şiddet olayları artarken, Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından ülkedeki olayların yakından izlendiğine dair Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yayımladı.

Büyükelçilik, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Uyuşturucu baronunun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı
Uyuşturucu baronunun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı

Dünya

Uyuşturucu baronunun öldürülmesi Meksika'yı karıştırdı

Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?

Medya

Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü?

Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm
Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm

Dünya

Sheinbaum’dan Meksika’ya Sükûnet Çağrısı: Şiddet Olayları Sonrası Alarm

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23