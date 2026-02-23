‘Vals yapınca çağdaş, dua edince yobaz!’ Abdurrahman UZUN seküler kesime noktayı koydu: Bu ‘Millet İnancıyla Var Olacak!’

"Vals yapınca çağdaş, dua edince yobaz!"

Okullarda çocukların Ramazan coşkusuna ortak olmasını hazmedemeyen zihniyete seslenen UZUN, şunları kaydetti:

"İlkokulda, ortaokulda, lisedeki çocuklara vals yaptırdığın zaman medeni, çağdaş oluyorlar; o çocuklar dua edince laiklik elden gidiyor, yobaz oluyoruz. Öyle mi? Bak işine!"

"Bu millet özüne dönüyor"

Milletin yıllardır baskılara rağmen değerlerinden vazgeçmediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın arkasında bu bilinçle durduğunu vurgulayan UZUN, sözlerine şöyle devam etti:

Değerlerle Yaşamak: Bu millet, özünden kopmadan; imanıyla, kültürüyle birlikte bir ömür yaşamak için mücadele etti.

"Senden benden daha Müslüman geçinecekler!"

Gelecek günlerde iftar sofralarının kurulacağını hatırlatan UZUN, bugünün seküler ve sözde "Atatürkçü" geçinen kesimlerinin, toplumdaki bu manevi yükselişi görünce nasıl tavır değiştireceklerini şu sözlerle özetledi:

"Önümüzdeki günlerde o seküler, solcu takılan, laik takılan kesim var ya; hepsi konuşurken 'Şimdi bir yandan da oruçluyum' diyecekler. Senden benden daha fazla Müslüman olduğunu belirtmek için altını çizecekler. Göreceksin!"