275 medya mensubunu katletmişti... Bebek katili Netanyahu'dan Amerikalı gazeteciye alçak tehdit!

Siyonist zulmü bu kez gazetecinin ailesini hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde İsrail’i ziyaret eden ve Siyonizm karşıtı duruşu nedeniyle işgalci güçler tarafından gözaltına alınan Tucker CARLSON, serbest kaldıktan sonra Siyonist rejimin mafya yöntemlerini deşifre etti. CARLSON, eli kanlı NETANYAHU’nun sadece kendisini değil, ailesini de cezalandırmak için harekete geçtiğini açıkladı.

Amerikalı gazeteci, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"İsrail hükümeti ve NETANYAHU’nun kendisi, ailemin iki üyesini cezalandırmaya çalıştı. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim ama gerçekten iki aile ferdimi cezalandırmaya kalktılar."

Esas suçlu ABD vurgusu

İşgal topraklarında gördüğü baskı sonrası Suudi Arabistan medyasına konuşan CARLSON, bölgedeki asıl sorunun ABD’nin Siyonistlere verdiği sınırsız destek olduğunu belirtti. "NETANYAHU kendi ülkesine hizmet etmek istiyor, asıl mesele ABD’nin bu zulme zemin hazırlamasıdır" diyen CARLSON’ın bu çıkışları, Siyonist lobiyi çılgına çevirdi.

Gazeteci katili İsrail durmuyor

Gazze kasabı NETANYAHU yönetimindeki İsrail, bölgede gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri hedef gözeterek katletmeye devam ediyor. Bugüne kadar:

275 medya çalışanı şehit edildi.

şehit edildi. Onlarca gazeteci tutuklanarak işkencelere maruz kaldı.

Batılı medya mensupları dahi Siyonist terörün tehditleriyle susturulmaya çalışılıyor.

Dünya bu zorbalığa sessiz!

Kendi menfaatleri söz konusu olduğunda "basın özgürlüğü" naraları atan Batılı kuruluşların, CARLSON gibi dünyaca tanınan bir ismin ailesinin tehdit edilmesine karşı sessiz kalması, Siyonist hegemonyanın ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak mazlumların ahı ve cesur yüreklerin haykırışı, NETANYAHU ve çetesinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.