Trump'ın malikanesinde gece yarısı infazı: Silahlı saldırgan vurularak öldürüldü

Batı dünyasının "demokrasi" maskesi ardındaki karanlık yüzü, ABD başkanlık yarışının en güçlü adayı Donald Trump’a yönelik saldırılarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Florida’nın Palm Beach kentinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, gece yarısı büyük bir dehşete sahne oldu. Gizli Servis’ten yapılan açıklamaya göre, elinde av tüfeği ve yanıcı maddeyle yerleşkenin kuzey kapısından sızan kimliği belirsiz bir kişi, güvenlik hattını ihlal etmesi üzerine açılan ateşle ölü ele geçirildi.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yerel saatle 01.30 civarında 20'li yaşlarının başında olduğu değerlendirilen bir kişi, yerleşkenin kuzey kapısı yakınlarında güvenli çevre hattını ihlal etti.

Şüpheli, Gizli Servis yetkilileri ve Palm Beach Şerif Ofisi personeli tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Elinde av tüfeği ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilen şüphelinin kimlik bilgilerinin, ailesine haber verilene kadar gizli tutulacağı aktarılan açıklamada, olay sırasında Trump'ın malikanesindeki Mar-a-Lago yerleşkesinde Gizli Servis tarafından korunan herhangi bir kişinin bulunmadığı ve güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.