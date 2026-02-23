  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Erzincan Valisi Aydoğdu söz verdi! Kardeşlerine hem anne hem baba oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dosta güven düşmana korku veren mesaj! “Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik demektir!” Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi! Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu CHP’nin akıl hocası ortaya çıktı! Çin üniforması giyip zafer tiyatrosu oynayarak dünyayı kandırmaya kalktılar İşgalci İsrail'in sınır kapılarını kapatması bir can daha aldı! 2 yaşındaki Nidal bebek tedavi edilemediği için şehit oldu! Dört dörtlük Kartal RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayıncılık dünyasına tarihi mesaj! "Reyting değil, vicdan ölçüdür!" Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!
Trump'ın malikanesinde gece yarısı infazı: Silahlı saldırgan vurularak öldürüldü
Dünya

Trump'ın malikanesinde gece yarısı infazı: Silahlı saldırgan vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'ın malikanesinde gece yarısı infazı: Silahlı saldırgan vurularak öldürüldü

ABD’de seçim yaklaştıkça küresel statükonun hedefindeki isim Donald Trump’a yönelik suikast ve saldırı girişimleri durulmuyor. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine av tüfeği ve yakıt bidonuyla sızmaya çalışan 20’li yaşlardaki bir saldırgan, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anında Trump’ın yerleşkede olmaması büyük bir faciayı önledi.

Batı dünyasının "demokrasi" maskesi ardındaki karanlık yüzü, ABD başkanlık yarışının en güçlü adayı Donald Trump’a yönelik saldırılarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Florida’nın Palm Beach kentinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, gece yarısı büyük bir dehşete sahne oldu. Gizli Servis’ten yapılan açıklamaya göre, elinde av tüfeği ve yanıcı maddeyle yerleşkenin kuzey kapısından sızan kimliği belirsiz bir kişi, güvenlik hattını ihlal etmesi üzerine açılan ateşle ölü ele geçirildi.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yerel saatle 01.30 civarında 20'li yaşlarının başında olduğu değerlendirilen bir kişi, yerleşkenin kuzey kapısı yakınlarında güvenli çevre hattını ihlal etti.

Şüpheli, Gizli Servis yetkilileri ve Palm Beach Şerif Ofisi personeli tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Elinde av tüfeği ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilen şüphelinin kimlik bilgilerinin, ailesine haber verilene kadar gizli tutulacağı aktarılan açıklamada, olay sırasında Trump'ın malikanesindeki Mar-a-Lago yerleşkesinde Gizli Servis tarafından korunan herhangi bir kişinin bulunmadığı ve güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.

Trump'tan dünyayı sarsacak karar: Yüzde 15'e çıkardım
Trump'tan dünyayı sarsacak karar: Yüzde 15'e çıkardım

Gündem

Trump'tan dünyayı sarsacak karar: Yüzde 15'e çıkardım

Trump'ın şantajına Pezeşkiyan'dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

Dünya

Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

Haydut olduğunu bilmeseniz alkışlardınız! Trump'tan göz boyama şov
Haydut olduğunu bilmeseniz alkışlardınız! Trump'tan göz boyama şov

Dünya

Haydut olduğunu bilmeseniz alkışlardınız! Trump'tan göz boyama şov

En yakın isim açıkladı! Trump'ı deliye döndüren İran detayı
En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı

Dünya

En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı

Ronaldo, 'Sana acil ihtiyacımız var' diyen ABD Başkanı Trump'ı reddetti
Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti

Spor

Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti

Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!
Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!

Gündem

Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor!

1
Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düze..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
İsrail 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
