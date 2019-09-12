Tart hamuru nasıl yapılır? Tart hamurunun incelikleri...

Tart hamuru, az malzeme ile kolay bir şekilde yapılan ancak çok dikkat ve emek isteyen bir hamur türüdür. Tart hamuru özellikle açma ve pişirme aşamaları zorlamaktadır. Bu aşamaların kolaylıkla yapılabilmesi tarifteki ölçünün birebir uygulanmasından geçer. Peki, Tart hamuru nasıl yapılır? İşte tart hamurunun incelikleri...

Tart hamuru nasıl yapılır?

Tart hamuru için genel olarak gereken malzemeler şu şekildedir;

Tuz

Soğuk Tereyağı

Pudra Şekeri

Vanilin

Yumurta

Un

Bu temel malzemelerin miktarları, yapacağınız tartın boyutuna göre değişir. Eğer tartolet yapacaksanız çok daha az malzeme kullanmanız gerekir. Eğer büyük ve tek bir tart yapmak istiyorsanız malzeme miktarını ona göre ayarlamalısınız. Tart hamurundaki tereyağ mutlaka soğuk olmalıdır. Ekleyeceğiniz sıcak bir terayağ hamurunuzu açarken parçalanmasına neden olacaktır. Yapacağınız tartın iç malzemelerine göre tart hamuruna parça çikolata ya da limon veya portakal kabuğu ekleyebilirsiniz.Tartı pişirirken dikkat etmeniz gereken nokta, pişirirken üzerine ağırlık yapacak bir şeyler koymanız olacaktır. Böylece hamur kıvamını alırken, tartın şekli bozulmaz. Ayrıca tartınızı fırına atmadan önce hamurun üzerini çatal ile 7-8 yerinden delerek de şeklinin bozulmasını önleyebilirsiniz.

Tart hamurunun ölçüsü

1.5 su bardağı buğday unu (250 g)

1 çay bardağın Pudra Şekeri (75 g)

100 g tereyağı

Buzdolabından yeni çıkmış 1 yumurta

1 paket Şekerli Vanilin

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Tart hamurunun pişirilmesi

1.Adım: Unu ve pudra şekeri’ni bir karıştırma kabında eleyip harmanlayın. Soğuk ve küp şeklinde kestiğiniz tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla karıştırarak kum haline getirin.

2. Adım: Bu karışımın üzerine yumurtayı, rendelenmiş portakal kabuğunu, şekeri ve şekerli vanilini ilave edin. Tekrar yoğurun.

3.Adım: Hamurun üzerini örtüp buzdolabında 1 saat dinlendirin.

4.Adım: Hamuru buzdolabından alın, oda ısısında 10 dakika bekletin. Üçte birini daha sonra kullanmak üzere ayırın. Kalan hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açın.

5.Adım: Yağlanmış tart kalıbın içine ve kenarlarını da kaplayacak şekilde, merdane ile açtığınız tart hamurunu yayın.

6.Adım: Tart hamuru fırında pişerken kabarmaması için çatalla tabanını tamamen delmeyecek şekilde delikler oluşturun.

7.Adım: Tart hamurunu önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin. Fırından alın, üzerindeki hububatları alın. Pişen tart hamurunu ızgara tel üzerine alarak soğumaya bırakın.