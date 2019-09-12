0553 313 94 23

Tart hamuru nasıl yapılır? Tart hamurunun incelikleri...

Tart hamuru, az malzeme ile kolay bir şekilde yapılan ancak çok dikkat ve emek isteyen bir hamur türüdür. Tart hamuru özellikle açma ve pişirme aşamaları zorlamaktadır. Bu aşamaların kolaylıkla yapılabilmesi tarifteki ölçünün birebir uygulanmasından geçer. Peki, Tart hamuru nasıl yapılır? İşte tart hamurunun incelikleri...

12 Eylül 2019 Perşembe 17:56
Tart hamuru nasıl yapılır? Tart hamurunun incelikleri...

Tart hamuru, az malzeme ile kolay bir şekilde yapılan ancak çok dikkat ve emek isteyen bir hamur türüdür. Tart hamuru özellikle açma ve pişirme aşamaları zorlamaktadır. Bu aşamaların kolaylıkla yapılabilmesi tarifteki ölçünün birebir uygulanmasından geçer. Peki, Tart hamuru nasıl yapılır? İşte tart hamurunun incelikleri...

Tart hamuru nasıl yapılır?

Tart hamuru için genel olarak gereken malzemeler şu şekildedir;

  • Tuz
  • Soğuk Tereyağı
  • Pudra Şekeri
  • Vanilin
  • Yumurta
  • Un

Bu temel malzemelerin miktarları, yapacağınız tartın boyutuna göre değişir. Eğer tartolet yapacaksanız çok daha az malzeme kullanmanız gerekir. Eğer büyük ve tek bir tart yapmak istiyorsanız malzeme miktarını ona göre ayarlamalısınız. Tart hamurundaki tereyağ mutlaka soğuk olmalıdır. Ekleyeceğiniz sıcak bir terayağ hamurunuzu açarken parçalanmasına neden olacaktır. Yapacağınız tartın iç malzemelerine göre tart hamuruna parça çikolata ya da limon veya portakal kabuğu ekleyebilirsiniz.Tartı pişirirken dikkat etmeniz gereken nokta, pişirirken üzerine ağırlık yapacak bir şeyler koymanız olacaktır. Böylece hamur kıvamını alırken, tartın şekli bozulmaz. Ayrıca tartınızı fırına atmadan önce hamurun üzerini çatal ile 7-8 yerinden delerek de şeklinin bozulmasını önleyebilirsiniz.

Tart hamurunun ölçüsü

1.5 su bardağı buğday unu (250 g)
1 çay bardağın Pudra Şekeri (75 g)
100 g tereyağı
Buzdolabından yeni çıkmış 1 yumurta
1 paket Şekerli Vanilin
1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Tart hamurunun pişirilmesi

1.Adım: Unu ve pudra şekeri’ni bir karıştırma kabında eleyip harmanlayın. Soğuk ve küp şeklinde kestiğiniz tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla karıştırarak kum haline getirin.

2. Adım: Bu karışımın üzerine yumurtayı, rendelenmiş portakal kabuğunu, şekeri ve şekerli vanilini ilave edin. Tekrar yoğurun.

3.Adım: Hamurun üzerini örtüp buzdolabında 1 saat dinlendirin.

4.Adım: Hamuru buzdolabından alın, oda ısısında 10 dakika bekletin. Üçte birini daha sonra kullanmak üzere ayırın. Kalan hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile açın.

5.Adım: Yağlanmış tart kalıbın içine ve kenarlarını da kaplayacak şekilde, merdane ile açtığınız tart hamurunu yayın.

6.Adım: Tart hamuru fırında pişerken kabarmaması için çatalla tabanını tamamen delmeyecek şekilde delikler oluşturun.

7.Adım: Tart hamurunu önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin. Fırından alın, üzerindeki hububatları alın. Pişen tart hamurunu ızgara tel üzerine alarak soğumaya bırakın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:56
  1. Van
  2. tart hamuru
  3. tart hamuru nasıl yapılır
  4. tart hamuru tarifi
  5. tart hamuru püf noktası
  6. tart hamuru incelikleri
  7. Tart hamuru için ölçüsü
  8. Tart hamurunun ölçüsü
  9. tart hamuru malzemeler
  10. tart hamuru nasıl pişer
  11. tart hamuru nasıl pişirilir
  12. tart hamuru yapımı
  13. tart hamuru ayarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz
    1. Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz..
    2. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    3. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    4. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    5. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    6. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    7. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    8. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    9. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    10. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    11. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    12. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    13. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    14. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    15. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    16. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    17. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    18. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    19. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    20. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    22. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    23. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    24. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    25. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    26. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    27. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    28. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    29. Niğde’den ambulans helikopterle..
    30. Samsun’da tabancayla 2 kişiyi..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı