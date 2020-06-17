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Yerel

Tarsus’un ova mahalleleri artezyen suyundan kurtulacak

MESKİ Genel Müdürlüğü, Tarsus’un ova mahallelerinde yıllardır artezyen suyu içmek zorunda kalan vatandaşları bu sıkıntıdan kurtarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:06:43 -
Tarsus’un ova mahalleleri artezyen suyundan kurtulacak

MESKİ Genel Müdürlüğü, Tarsus’un ova mahallelerinde yıllardır artezyen suyu içmek zorunda kalan vatandaşları bu sıkıntıdan kurtarıyor. Çalışmalar tamamlandığında yıllardır artezyen suyu kullanan Tarsus’un Kelahmet, Ağzıdelik, Akarsu ve Çatalca Mahallelerinin içme suyu ihtiyacı Berdan Barajından karşılanacak.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla Tarsus ilçesine bağlı ova mahallelerin içme suyu sorunu çözülüyor. Yapılacak yeni içme suyu hattıyla birlikte artezyen suyundan kurtarılacak olan söz konusu mahalleler, Berdan İçme Suyu Tesisine bağlanacak.


Tarsus’un Kelahmet, Ağzıdelik, Akarsu ve Çatalca Mahallelerinin mevcut şebeke sisteminin, MESKİ’nin Berdan’da bulunan içme suyu şehir şebekesi hattına bağlantı çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile toplamda 10 bin 300 metre ana isale hattı döşenerek, mahalle sakinleri Berdan Barajından elde edilecek olan sağlıklı içme suyuna kavuşacak.



“Vatandaşlarımıza hak ettiği hizmetleri sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, yaptığı açıklamada, Mersin genelinde yürütülen içme suyu çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Alkaç, “Tarsus’un ova mahallelerinin yıllardır ihmal edilen içme suyu sorunlarını çözüme ulaştırmak için gerekli çalışmalara başlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sayesinde sağlıksız artezyen suyu içen ova mahallelerin içme suyu ihtiyacını Berdan Barajından karşılayarak, mahalle sakinlerini kaliteli içme suyuna kavuşturacağız. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak mesai arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza hak ettiği hizmetleri sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

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