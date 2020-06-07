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Aktüel

Tarsus’ta trafik kazası: 6 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:43:41 -
Tarsus’ta trafik kazası: 6 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza Tarsus Pozantı TEM Otoyolunda meydana geldi. Zeynep K. yönetimindeki 15 EE 420 plakalı otomobil seyir halindeyken Tarsus kavşağını geçtikten sonra lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç refüje çarparak durabildi.


Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralı olarak araçta bulunan anne Zeynep K., çocukları Zeycan, Hasan, Yusuf, Umut ve Uğur isimli yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.


Otoyol polisi kaza ile ilgili inceleme başlatırken yol, trafiğe güvenli olarak aksatılmadan sağlandı.

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