0553 313 94 23

Tarsus’ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kullandığı motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Tarsus’ta motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde kullandığı motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos 2019 tarihinde Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi merkezinde motosikletiyle direğe çarpan Tugay Ciğerci (25) adlı genç ağır şekilde yaralandı.


Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ciğerci, yoğun bakımda tedavi görüyordu.


Tedavisi süren Tugay Ciğerci’nin durumu gece yarısı kötüleşti. Hastanedeki doktorların müdahale ettiği genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gencin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    1. Talihsiz kadının kardeşi ve yakın..
    2. İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    3. Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla..
    4. BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor
    5. Göztepe erken S.O.S verdi
    6. Adana'da balıkçı teknesinde yangın: 3..
    7. Kızını GPS ile takip edip öldüren..
    8. Genç judocunun gözü yine zirvede
    9. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi..
    10. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    11. Çiğli’de ekolojik atölye
    12. Bodrum’da yıkımlar başladı
    13. Bu hainliktir! Odatv, anneye değil..
    14. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    15. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    16. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    17. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    18. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    19. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    20. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    21. Teknopark İstanbul genişliyor
    22. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    23. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    24. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    25. Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık..
    26. Rusya nükleer denizaltılarla füze..
    27. Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı..
    28. Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar..
    29. Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon..
    30. FETÖ operasyonunda yakalanan 10..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor