Tarsus’ta ’buggy’ araçları vatandaşların hizmetinde

Tarsus Belediye Tesisleri içerisinde kullanılmak üzere yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu çeken vatandaşlara yönelik uygulamaya konulan misafir taşıma aracı buggy hizmet vermeye başladı.

Tarsus Belediyesi’nin demirbaşları arasında yer alan, daha önceki yönetimler tarafından belediye tesislerine gelen protokol üyelerini gezdirme amaçlı bulundurulan elektrikli buggy araçları kısa bir süre kullanıldıktan sonra işlevini yitirmiş ve çürümeye terk edilmişti.

31 Mart yerel seçimlerin ardından seçilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eldeki tüm imkanların az masrafla kullanılması için ekipleri seferber etti. Bozdoğan, belediye gelen yaşlı, hasta, engelli ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara kolaylık sağlanması için Makine İkmal Bakım ve Onarım Atölyesi yetkililerine buggy araçlarının hizmete girdirilmesi talimatını verdi. Buggy onarılıp hizmet vermeye başlarken, Bozdoğan, "Buraya toplu ulaşım vasıtasıyla gelen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, hizmet binalarının bulunduğu yere gitmekte zorlanıyorlardı. Belediye tesislerine gelip yürüme zorluğu çeken, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısını bir nebze de olsa çözmüş olduk. Her alanda halkımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.

5 yolcu kapasiteli buggy araçları ile hizmet alacakları birimlere taşınan vatandaşlar, bu hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.