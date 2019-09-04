0553 313 94 23

Tarsus’ta ’buggy’ araçları vatandaşların hizmetinde

Tarsus Belediye Tesisleri içerisinde kullanılmak üzere yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu çeken vatandaşlara yönelik uygulamaya konulan misafir taşıma aracı buggy hizmet vermeye başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
Tarsus’ta ’buggy’ araçları vatandaşların hizmetinde

Tarsus Belediye Tesisleri içerisinde kullanılmak üzere yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu çeken vatandaşlara yönelik uygulamaya konulan misafir taşıma aracı buggy hizmet vermeye başladı.


Tarsus Belediyesi’nin demirbaşları arasında yer alan, daha önceki yönetimler tarafından belediye tesislerine gelen protokol üyelerini gezdirme amaçlı bulundurulan elektrikli buggy araçları kısa bir süre kullanıldıktan sonra işlevini yitirmiş ve çürümeye terk edilmişti.


31 Mart yerel seçimlerin ardından seçilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eldeki tüm imkanların az masrafla kullanılması için ekipleri seferber etti. Bozdoğan, belediye gelen yaşlı, hasta, engelli ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara kolaylık sağlanması için Makine İkmal Bakım ve Onarım Atölyesi yetkililerine buggy araçlarının hizmete girdirilmesi talimatını verdi. Buggy onarılıp hizmet vermeye başlarken, Bozdoğan, "Buraya toplu ulaşım vasıtasıyla gelen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, hizmet binalarının bulunduğu yere gitmekte zorlanıyorlardı. Belediye tesislerine gelip yürüme zorluğu çeken, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısını bir nebze de olsa çözmüş olduk. Her alanda halkımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.


5 yolcu kapasiteli buggy araçları ile hizmet alacakları birimlere taşınan vatandaşlar, bu hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    1. KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    2. Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar..
    3. Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti..
    4. Ağustos ayındaen fazla ihracatı..
    5. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    6. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    7. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    8. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    9. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    10. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    11. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    12. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    13. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    14. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    15. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    16. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    17. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    18. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    19. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    20. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    21. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    22. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    23. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    24. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    25. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
    26. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
    27. Türkiye - Andorra maçını Donald..
    28. Rus pilotların cesetleri bulundu
    29. Borsa ilk yarıda yükseldi
    30. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!