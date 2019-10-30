Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 1-3
Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Çağrı Yağız Yasak kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe kupada bir üst tura yükseldi.
Tarsus İdmanyurdu: Anıl Demir, Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi, Mert Özdestici, Ferhat Duman, Çağrı Yağız Yasak, Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Deniz Türüç, Alper Potuk, Murat Sağlam, Adıl Ramı