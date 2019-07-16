Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi
TFF 2.16 Temmuz 2019 Salı 16:18
TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nu yeni sezonda Ergün Penbe çalıştıracak. Penbe’nin yardımcılığını ise Oğuzhan Birdal yapacak.
Kulüp binasında Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Mustafa Şendağ ve yöneticileriyle bir araya gelen Ergün Penbe, 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hacettepespor ile profesyonel antrenörlük kariyerine başlayan Ergün Penbe, sırasıyla Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor ve İnegölspor takımlarını çalıştırdı.
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