Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi TFF 2.

TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nu yeni sezonda Ergün Penbe çalıştıracak. Penbe’nin yardımcılığını ise Oğuzhan Birdal yapacak.

Kulüp binasında Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Mustafa Şendağ ve yöneticileriyle bir araya gelen Ergün Penbe, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hacettepespor ile profesyonel antrenörlük kariyerine başlayan Ergün Penbe, sırasıyla Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor ve İnegölspor takımlarını çalıştırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.