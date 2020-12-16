  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında
Spor

Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında

Forvet Atilla Yıldırım: "Gol atabilirsem, asist yapabilirsem güzel olur fakat önemli olan takımla turu geçebilmek. Bu turu geçebileceğimize inanıyoruz" - Orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi: "Beşiktaş karşısında galibiyet neden olmasın, bu maçta galip gelen taraf olmak istiyoruz" - Orta sahada görev yapan Nurullah Kaya: "Geçen yıl Fenerbahçe karşısında güzel mücadele vardı. Bu yıl, geçen yıl yapamadığımız sürprizi yapıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:11:13 -
Tarsus İdman Yurdu futbolcuları, Beşiktaş karşısında tur atlayacakları inancında

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Misli.com 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun futbolcuları, bir üst tura çıkacaklarına inanıyor.

Beşiktaş'a konuk olacak Mersin ekibinin futbolcuları, güçlü rakipleri karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak tur sevinci yaşamayı hedefliyor.

Forvet Atilla Yıldırım, AA muhabirine, yoğun bir tempoda Beşiktaş maçına hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş'a karşı güzel bir maç çıkaracaklarına inandıklarını dile getiren Atilla, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini ifade etti.

Atilla, daha önce de Beşiktaş'a karşı mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sivas Belediyespor'dayken kupada Beşiktaş ile eşleşmiştik. Hatta o maçta iki gol atmıştım ve galip gelmiştik. Bu sefer de Tarsus İdman Yurdu'nda oynuyorum ve yine galip gelen taraf olmak istiyorum. Gol atabilirsem, asist yapabilirsem güzel olur fakat önemli olan takımla turu geçebilmek. Bu turu geçebileceğimize inanıyoruz. Futbol sahada oynanıyor. Beşiktaş büyük takım, iddialı bir takım. Karşılaşmanın seyircisiz oynanması bizim için avantaj, rakibimiz için dezavantaj. Umarım maç sonunda galip gelen biz oluruz."


- Asım Hamzaçebi ve Nurullah Kaya, "sürpriz sonuç" peşinde


Orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi, her maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi.

Galibiyete inandıklarını aktaran Asım, "Beşiktaş karşısında galibiyet neden olmasın, bu maçta galip gelen taraf olmak istiyoruz. Büyük takımlara karşı oynamak güzel bir duygu ve motive edici. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Panik yapmadan sakince oyunu güzelleştirerek kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan Nurullah Kaya da takım olarak sürpriz gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, "Büyük takımla oynamanın konsantrasyonu farklı. Geçen yıl Fenerbahçe karşısında güzel mücadele vardı. Bu yıl, geçen yıl yapamadığımız sürprizi yapıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.


- Cem Aktaş, Anıl Demir ve Ahmet Furkan Özcan da galibiyet inancında


Orta saha oyuncularından Cem Aktaş, büyük maçların futbolcular açısından yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Fenerbahçe ile eşleştiklerini anımsatan Cem, "Bu yıl da büyük bir takım. Benim için de ayrı önemi var çünkü Beşiktaş altyapısından yetiştim. Güzel bir mücadele olacağına inanıyorum. Sporseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. İyi futbolumuzu sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Kaleci Anıl Demir, büyük maçların her futbolcu için özel olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

Savunma oyuncusu Furkan Özcan da Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul mü..
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay