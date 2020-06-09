Tarsus Belediyesi, köyden kente göçü önlemek için harekete geçti

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, köyden kente göçü önlemek için kırsal mahallelerde ekonomik büyüme ve kalkınma hamlesi başlatıyor. Pilot mahalle olarak seçilen Taşkuyu’da mahalleli ile bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Her birey bizim proje ortağımızdır. Köylerimizde yaşanan nüfus göçünü ortadan kaldırıp, kalkınma ve büyüme için tüm imkanları seferber edeceğiz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, başkan yardımcıları ile birlikte Taşkuyu Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Belediye, kırsal mahallelerin ekonomik büyüme ve kalkınma projesinin çalışmalarını başlatırken, Başkan Bozdoğan ve beraberindekiler, pilot mahalle Taşkuyu’da halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Buluşmada mahalleliye seslenen Bozdoğan, “İnsanlarımızın köyden kente olan göçünü engelleyeceğiz. Bu bağlamda, köylerimizin alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturarak, kalkınma, turizm, tarım ve istihdam alanı oluşturacak projeler için tüm imkanları seferber edeceğiz. Taşkuyu Mahallemizi turizm merkezi yapacağız. Burada bulunan her bir birey bizim proje ortağımızdır. Bunu, hep birlikte başaracağız. Daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Bozdoğan, daha sonra mahalleyi gezerek değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, mahallede bulunan anıt ağaçların yaş tespiti için de çalışmalara başlandığı bildirildi.