Tarsus Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdi

Tarsus Belediyesi, kent genelinde yoğun bir şekilde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını 6 mahallede sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları tek tek asfaltlıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, seçimlerin ardından tüm mahalleleri ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde inceledi. Mahallelerin önemli sorunlarından birisinin asfalt eksikliği olduğunu gören Bozdoğan, sorunların çözüme kavuşturulması için harekete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan planlama dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta 18 kırsal ve ova mahallenin yollarının onarımı ve asfaltlanması çalışmalarına başlandı. Ekipler, halkın tepkisine neden olan yıllardır bozuk yolların onarımı için çalışmalara hız verdi. Yapım, onarım ve asfaltlama çalışmaları kapsamında İncirlikuyu, Öğretmenler, Kırklarsırtı, Fahrettinpaşa ile Kaleburcu mahalleleri ile Konak Sitesi civarındaki ara sokaklarda ve Baraj Yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, yol, kaldırım, refüj yapım ve onarım faaliyetlerini sürdürecekler.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan, kente hizmet etme adına 24 saat kesintisiz çalışma ve tam memnuniyet esasına göre hareket ettiklerini ve ekipleri seferber ettiklerini belirtti. Bozdoğan, “Seçim çalışmalarımız sırasında halkımız ile buluşmalarımızda verdiğimiz sözleri yerine getirmek için ben dahil tüm çalışanlarımız, sorunları ortadan kaldırmak için saatin kaç olduğuna aldırış etmeden çalışmalara devam ediyoruz. Bir yandan kentimizin yaşanılabilir hale getirilmesi, tarihi dokusunun korunması, kültürel değerlerinin tanıtılması ve üretken bir şekilde varlığını geleceğe taşıması noktasında oldukça hassas davranarak çalışmalar yaparken, bir yandan da işsizlik sorununa çare olabilmek için istihdam alanlarının arttırılmasına yönelik adımlar atıyoruz. Bu kapsamda kentimize yatırım yapmayı planlayan iş insanlarını, projelerini bir an önce hayata geçirmeye davet ediyorum. Belediye olarak onların atacakları adımlara yasaların elverdiği ölçüde yardımcı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.