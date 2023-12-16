Tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 TGH 28 plakalı otomobil sürücüsü H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve , ve H.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.