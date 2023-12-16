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Yerel Tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Yerel

Tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 13:34:00 -
Tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar' n Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 TGH 28 plakalı otomobil sürücüsü H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve , ve H.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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