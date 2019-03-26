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Tarlasını sürerken buldu, Bizans Dönemine ait çıktı

Karaman'ın Sudurağı beldesinde tarlasını süren bir çiftçi, Bizans Dönemine ait olduğu sanılan 2 sütun buldu.

26 Mart 2019 Salı 18:17
Tarlasını sürerken buldu, Bizans Dönemine ait çıktı

Karaman'da toprağı traktörle süren çiftçi tarafından Bizans dönemine ait olduğu sanılan 2 sütun bulundu. Sütunlar, Müze Müdürlüğü yetkililerince incelemeye alındı.

Karaman Sudurağı beldesinde oturan çiftçi İdris Özdemir, bugün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna takılan cismin önce kaya parçası olduğunu sandı sonra da tarihi değer taşıyabileceğini fark ederek jandarmaya bildirdi.

Sütunların Bizans Dönemi'ne ait olabileceği üzerinde duran jandarma, durumu Karaman Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Sütunlar, müze yetkilileri tarafından incelemeye alındı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:17
  1. Karaman
  2. Sudurağı beldesi
  3. Tarihi eser

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