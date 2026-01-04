Tarlasını halka açtı: Marullar çuval çuval bedava dağıtıldı, vatandaş bayram etti!

  • İSTANBUL
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde örnek bir dayanışma hikayesi yaşandı. Bölgenin sevilen çiftçilerinden Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine ektiği taze marulları toplama ve işçilik maliyetlerindeki dengesizlik nedeniyle satışa sunmak yerine vatandaşlara hediye etme kararı aldı. Ürünün bir kısmını hasat edip satan Yılmaz, geri kalan mahsulü komşuları ve çevre halkıyla paylaşarak gönülleri fethetti.

Hatay'da çiftçilik yapan Sait Yılmaz, marulun fiyatının toplama maliyetini karşılamaması üzerine vatandaşlara bedava dağıttı.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı. Çuvallarla marul toplamaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

