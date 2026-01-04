  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Türk hava savunma sanayisine yeni nefes! Çelikkubbe’ye yeni ‘siper’

CHP’li belediyelerin su zammı için ‘elektrik zamlandı’ yalanını bakan ifşa etti: Elektrik yüzde 43 zamlandı, suya yüzde 300 zam yaptılar!
Gündem CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”
Gündem

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: "MSB de bu yanlıştan dönmelidir!"

Avcılar Belediyesi’nin yerel kaynakları halkın asıl ihtiyaçlarına harcamak yerine on binlerce şişe alkol alımına ayırması infiale neden olurken, CHP kanadı bu skandalı "milli savunma bakanlığı da alıyor" diyerek meşrulaştırmaya kalkıştı. Kalender Orduevi’nin geçmiş tarihli "doğrudan temin" belgelerini öne sürerek kendi ayıplarını örtmeye çalışan zihniyete milletten tepki gecikmedi: "Biri yanlış yapıyorsa diğeri de mi yapmalı?"

Milletin parasıyla alkol sofrası kurma yarışı

Avcılar Belediyesi’nin 43 bin şişe alkol alımı için ihaleye çıkması, "sosyal tesis" kılıfı altında belediye bütçesinin nerelere akıtıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Skandalın patlak vermesinin ardından sosyal medyada MSB’ye bağlı orduevlerinin alkol alımlarını örnek göstererek "rutin bir işlem" savunması yapan CHP yandaşları, adeta "biz yapıyoruz ama onlar da yapıyor" diyerek içine düştükleri bataklığı itiraf ettiler.

Oysa gerçek çok net: İster CHP’li yerel yönetimler olsun, ister Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki kurumlar; milletin vergileriyle veya kamu imkanlarıyla alkol alımı yapılması kabul edilemez bir yanlıştır. Kamu kurumları içki tedarikçisi değil, millete hizmet kapısı olmalıdır.

"Yaşam tarzı" korosu şimdiden susmalı!

Bugün kendi kirliliğinizi örtmek için Milli Savunma Bakanlığı’nı örnek gösteriyorsunuz. Eğer yarın MSB veya diğer kamu kurumları bu yanlıştan vazgeçer, alkol alımını tamamen durdurursa; sakın ola ki "yaşam tarzımıza müdahale ediliyor", "laiklik elden gidiyor" yaygarası koparmaya kalkmayın!

Skandal belgelerle tescillendi

Paylaşılan belgelerde, Kalender Orduevi Müdürlüğü’nün "doğrudan temin" yoluyla alkollü içecek aldığı görülüyor. Avcılar Belediyesi’nin ise açık ihale ile bu işi "resmileştirdiği" savunuluyor.

Milletimiz ise her iki tabloya da aynı soruyu soruyor: Kamu kurumlarının asli görevi vatandaşa hizmet götürmek midir, yoksa içki masalarını donatmak mı?

Milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan bu alımların hem belediyelerde hem de devletin diğer kurumlarında derhal son bulması, kamu kaynaklarının alkol baronlarına değil, yetime, yoksula ve hizmet bekleyen vatandaşa aktarılması şarttır.

CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi
CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi

Gündem

CHP'liler milletin parasıyla şişenin dibini bulacak! Avcılar Belediyesi değil Avcılar Meyhanesi

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!
Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

Gündem

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mert

hemen kızmayın belkide şişelerin üstüne oturmak için bi ihtiyaçlarını gidermek adına alıyorlardır peşin hüküm vermeyin

hgy

CHP Belediyelerde Halkın parasını içki ile Konserler ile Heykeller ile israf ediyor sonra suya % 1050 zam Ulaşıma % 1500 zamları dayanıyorlar. Bunlar iktidara gelse Ülkenin durumu kim bilir ne olur, maaşları alamayız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23