CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Milletin parasıyla alkol sofrası kurma yarışı

Avcılar Belediyesi’nin 43 bin şişe alkol alımı için ihaleye çıkması, "sosyal tesis" kılıfı altında belediye bütçesinin nerelere akıtıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Skandalın patlak vermesinin ardından sosyal medyada MSB’ye bağlı orduevlerinin alkol alımlarını örnek göstererek "rutin bir işlem" savunması yapan CHP yandaşları, adeta "biz yapıyoruz ama onlar da yapıyor" diyerek içine düştükleri bataklığı itiraf ettiler.

Oysa gerçek çok net: İster CHP’li yerel yönetimler olsun, ister Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki kurumlar; milletin vergileriyle veya kamu imkanlarıyla alkol alımı yapılması kabul edilemez bir yanlıştır. Kamu kurumları içki tedarikçisi değil, millete hizmet kapısı olmalıdır.

"Yaşam tarzı" korosu şimdiden susmalı!

Bugün kendi kirliliğinizi örtmek için Milli Savunma Bakanlığı’nı örnek gösteriyorsunuz. Eğer yarın MSB veya diğer kamu kurumları bu yanlıştan vazgeçer, alkol alımını tamamen durdurursa; sakın ola ki "yaşam tarzımıza müdahale ediliyor", "laiklik elden gidiyor" yaygarası koparmaya kalkmayın!

Skandal belgelerle tescillendi

Paylaşılan belgelerde, Kalender Orduevi Müdürlüğü’nün "doğrudan temin" yoluyla alkollü içecek aldığı görülüyor. Avcılar Belediyesi’nin ise açık ihale ile bu işi "resmileştirdiği" savunuluyor.

Milletimiz ise her iki tabloya da aynı soruyu soruyor: Kamu kurumlarının asli görevi vatandaşa hizmet götürmek midir, yoksa içki masalarını donatmak mı?

Milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan bu alımların hem belediyelerde hem de devletin diğer kurumlarında derhal son bulması, kamu kaynaklarının alkol baronlarına değil, yetime, yoksula ve hizmet bekleyen vatandaşa aktarılması şarttır.