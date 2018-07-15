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Tarlasında ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada ayı saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:44
Tarlasında ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan ve sabah saatlerinde tarlaya gitmek üzere evinden ayrılan Emin Bozkurt'un (65) geri dönmemesi üzerine köylüler arama çalışması başlattı.

Tarlaya gelen köylüler, Bozkurt'un vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Bozkurt'un vücudunda ayı pençesi izlerine rastlandı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bozkurt'un cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:44
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. ayı saldırısı

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