Tarlasına Hint keneviri eken çift adliyede Zonguldak’ta tarlalarında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen karı koca yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta tarlalarında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen karı koca yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir ihbar üzerine merkeze bağlı Kumtarla köyünde operasyon düzenledi. Köyde ikamet eden H.A. ve M.A.’nin tarlasında kenevir yetiştirdikleri ihbarı üzerine harekete geçen ekipler karı koca çifti yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda da 370 gram uyuşturucu ele geçirildi. 350 kök de Hint keneviri yakalandı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.