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Yerel Tarlalardan 517 bin 900 kök Hint keneviri çıktı
Yerel

Tarlalardan 517 bin 900 kök Hint keneviri çıktı

Lüleburgaz'da ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 15:51:00 -
Tarlalardan 517 bin 900 kök Hint keneviri çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Ekipler İ.Z, E.E. ve M.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede 517 bin 900 kök Hint keneviri tespit etti.

Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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