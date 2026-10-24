Tarlada traktör devrildi! 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karaman’da tarlada devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki Baki Özyurt yaşamını yitirdi.
Karaman’dan acı haber geldi. Baki Özyurt (55) idaresindeki 33 UC 955 plakalı traktör, merkeze bağlı Gülkaya köyü yakınlarındaki tarlada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Özyurt'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.