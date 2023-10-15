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Yerel Tarlada kahreden manzara! 10 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Yerel

Tarlada kahreden manzara! 10 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-15 22:37:00 -
Tarlada kahreden manzara! 10 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çanakkale'de Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aktaş’a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin oğlu Mehmet Sıtkı Gültekin'i (10) tarlada çalışan başka bir işçi hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilecek

Otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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