Tarlada çalışan işçilerin bulduğu yaralı delice kuşu DKMP’ye teslim edildi

Isparta merkeze bağlı Kuleönü Kasabası’nda nohut toplayan işçiler tarafından yaralı halde bulunan delice kuşuna Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi ekipleri sahip çıktı. Tedavi altına alınan delice kuşu, sağlığına kavuştuğu an doğal yaşamına bırakılacak.

Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Kasabası’nda, son günlerde çok sık görülmeyen delice kuşu bulundu. Tarlada çalışan işçiler tarafından yaralı halde bulunan delice kuşu ile ilgili işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olayı haber alır almaz Kuleönü Kasabası’na giden DKMP 6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit, Veteriner Hekim Hakan Dadak, Orman Mühendisi Mevlüt Zenbilci, sağlık ekiplerinden yaralı kuşu teslim aldılar.

Görevliler yaralı hayvana ilk müdahaleyi de tarlada gerçekleştirdiler. Kuşun son durumu hakkında bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hasan Eryiğit Delice Kuşu’nun sağlığına kavuşmasıyla birlikte tekrar doğal yaşamına salınacağını belirtti.

Eryiğit, vatandaşlara da ayrıca çağrıda bulunarak, “Doğada bir şekilde yaralanmış ya da zehirlenmiş hayvanlarımız oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu ve bu gibi durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçsinler. Ya da sağlık ekiplerine haber versinler. Kurum olarak gerekli iyileştirmeyi tamamladıktan sonra hayvanlarımızı doğaya salıyoruz. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor” dedi.