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Tarlabaşı'nda bu sabah! Kimse dönüp bakmadı

Bilinmeyen bir nedenle yerde baygın yatan çocuğa yoldan geçen onlarca sürücü aldırış bile etmedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
Tarlabaşı'nda bu sabah! Kimse dönüp bakmadı

Tarlabaşı'nda bilinmeyen bir nedenle yerde baygın yatan çocuğa yoldan geçen onlarca sürücü aldırış bile etmedi. İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YERDE YATAN ÇOCUĞU GÖRMEZDEN GELDİLER

Tarlabaşı Bulvarı'nda yolda baygın yatan çocuğun yanından geçen sürücüler, yerde yatan çocuğu görmezden geldi. Sürücülerin çocuğun yanından araçlarıyla geçip gitmesi bu kadarına pes dedirtti

O ANLAR KAMERADA

Bu durumu gören bir vatandaş, çocuğu cep telefonu ile görüntüledi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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