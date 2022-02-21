Tarkan'ın maskesi indi! O adımlara niye destek vermedin?

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, çevreye, kadına, çocuğa, sanata duyarlılık perdesiyle iktidarın karşısında konumlanan Tarkan'ın maskesini düşürdü. Bodrum ve Marmaris'teki betonlaşmaya karşı çıkmayan, canım kıyılardaki işgalle mücadeleye destek vermeyen Tarkan'ın samimi olmadığını belirten Selek, "Kıl oldum abi!.." başlığını attığı yazısında şunları kaydetti:

"Eskiden izlediğim, dinlendiğim, sözlerine kulak kesildiğim, röportajlarını okuduğum sanatçıların çoğunu es geçiyorum artık.

Ekranda görsem başka kanala zaplıyorum.

Peki ne değişti?

Bilmiyorum.

Ama şunu biliyorum:

Değişen ben değilim!

Değişen, Türkiye'nin siyasi iklimi ve bir kısım sanatçının sosyal medya hokkabazlığına evrilen politik duruşu.

Kaç gündür Tarkan'ın toplumu karpuz gibi ikiye bölen "Geççek" isimli yeni klibini tartışıyoruz.

Şarkı, AK Parti'ye bir mesaj olarak değerlendirildi. Her ne kadar Tarkan, "Bunu pandemi psikolojisiyle yazdım" dese de kimse aldırmadı.

Tarkan, bu şarkıyı altı yedi yıl evvel yazsa, sözleri kimsenin umurunda olmazdı. Hatta birtakım politik laflar sokuştursa bile hoş görülürdü.

Şimdi öyle değil. Çünkü o artık politik ikon! Tıpkı Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Atena Gökhan ve diğerleri gibi...

Tarkan, Kaz Dağlarındaki eylemlerden, Rize'deki taş ocağına, Elâzığ'da intihar eden tıp öğrencisinden, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisine, Elmalı davasından Konya'daki flamingolara kadar birçok tartışmanın 'siyasi' tarafı oldu.

Çünkü mesajlarını hep suçlayıcı tavırla yazdı.

Mesela Pınar Gültekin cinayeti davasında "Bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek? Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri?" dedi. Oysa karar daha çıkmadı. Sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilmesi bekleniyor.

Elmalı davasına Aile Bakanlığı müdahil olunca "Altı boş laflar, vaatler" diye açıklama yaptı. Oysa birtakım üretilmiş çizimlerle kamuoyu yanıltılmıştı. Dava beratla neticelendi.

Kaz Dağları tartışmasında "Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer, kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar? Yeter artık" diye mesaj attı. Sonra aynı Kaz Dağları'nda villa aldığı ortaya çıktı.

Sanatçının dünya görüşü olabilir. Ancak her kesime ulaşmak istiyorsa tarafsız olmalıdır.

Tarkan ve bir kısım ünlü isimler, çevreye, kadına, çocuğa, sanata duyarlılık perdesiyle iktidarın karşısında konumlandı.

Eğer öyle olmasaydı, Bodrum ve Marmaris'teki betonlaşmaya da karşı çıkar, canım kıyılardaki işgalle mücadeleye destek verirlerdi.

Fidan dikim şölenlerine katılırlar, Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesini takdir ederler, pandemide Sağlık Bakanlığı'nın kampanyalarının yüzü olurlardı.

Eğer Tarkan gerçek bir sanatçı gibi hakkaniyetli olsaydı, kimse 'Geççek'ten kıl kapmazdı.

Şimdi bazı okurlarımız "Bize ne Tarkan'dan? Adam PR yapıyor. Laf etmeye değmez" diyebilir. Doğru.

Mesele sadece Tarkan değil. Mesele, meselenin Tarkan olmaması zaten!.."