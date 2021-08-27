Tarkan'dan aşı itirafı: Ne yalan söyleyeyim...

Tarkan kişisel Instagram hesabı üzerinden koronavirüs aşısı olduğunu 'geç oldu temiz oldu' diyerek duyurdu.

Tarkan aşı olduğunu gösteren fotoğrafıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, daha öncesinde aşıyla ilgili soru işaretleri olduğunu ancak aşı olmaya sonradan karar verdiğini itiraf etti.

Instagram hesabı üzerinden aşı olduğu anı paylaşan Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı.

Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok.

Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok.

Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."