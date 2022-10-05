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Gündem Tarkan'a öyle hafızlara böyle! Sevilay Yılman'ın maskesi düştü
Gündem

Tarkan'a öyle hafızlara böyle! Sevilay Yılman'ın maskesi düştü

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan konserini öve öve bitiremeyen ve hatta Ekrem İmamoğlu’ndan da Tarkan konseri verdirmesini isteyen Sevilay Yılman, söz konusu hafızlar olunca ağız değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 16:37:00 -
Tarkan'a öyle hafızlara böyle! Sevilay Yılman'ın maskesi düştü

 yeniakit.com.tr 

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin propagandasını yapan Habertürk Yazarı Sevilay Yılman'ın maskesi bir kez daha düştü.

CHP'li Tunç Soyer idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan konserini öve öve bitiremeyen ve hatta Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’da Tarkan konseri beklediğini söyleyen Sevilay Yılman, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Uluslararası Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na dil uzattı.

Tarkan konserine methiyeler düzen Yılman, sosyal medya hesabından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir İstanbullu olarak kıskandım cidden. Müthiş görünüyor buradan çünkü. Tarkan'la aynısını istiyoruz Ekrem İmamoğlu. En büyük meydanda ve en yakın zamanda inşallah. Lütfen."

Vatandaşlara hizmet için harcaması gereken parayı Tarkan konserine akıtan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ses çıkarmayan Yılman söz konusu hafızlar olunca ağız değiştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasını hedef alan Yılman, İslam'a olan nefretini ortaya koydu.

Yılman yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşın evine bırakın eti, sütü, yoğurdu... Ekmeği bile zar zor götürebildiği bir süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi 1.5 milyon TL'ye Hafızlık yarışması düzenlemiş. Nereye harcamışlar bu parayı peki?"

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